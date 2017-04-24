Газпромбанк изменил условия по вкладам в рублях.

«Газпромбанк — Перспективный» привлекается под 6,1—7,5% годовых (ранее — под 6,3—8%), «Газпромбанк — Накопительный» — под 4,7—7,25% годовых (прежде — под 6,1—7,8%), «Газпромбанк — Пенсионные сбережения» — под 6,5—7,5% годовых (вместо 6,7—7,9%), «Газпромбанк — Динамичный» — под 3,8—6,5% годовых (ранее — под 6—7,7%).

Минимальный первоначальный взнос по указанным вкладам — 15 тыс. рублей. В зависимости от срока размещения (от трех месяцев до трех лет) проценты могут выплачиваться в конце срока договора или ежегодно, в последнем случае возможна капитализация процентов по выбору вкладчика.

«Газпромбанк — Рантье» открывается на сумму от 15 тыс. рублей срок от трех месяцев до трех лет под 3,6—6,1% (вместо 4—6,5%) годовых. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Ставки по депозитам «Газпромбанк — Электронный» (от 15 тыс. рублей) составили 6,2—7% годовых (вместо 6,6—7,8%), «Газпромбанк — Сбережения и защита» (от 50 тыс. рублей) — 7,5—9% годовых (ранее — 8,1—9,5%), «Газпромбанк — Инвестиционный доход» (от 25 тыс. рублей) — 6,3—7,5% годовых (прежде — 6,8—8%), а при вложении в ПИФы — 7—9,1% годовых (вместо 7,8—9,4%). Депозиты привлекаются на 91, 181, 367 дней, а проценты по ним выплачиваются в конце срока договора.

«ГАЗФОНД-Пенсионный» (от 100 рублей на 181, 367 и 550 дней) с выплатой процентов по истечении срока договора открывается со ставками 5,4—6,2% годовых (вместо 6,1—6,7%).

«Газпромбанк — Пенсионный» от 500 рублей с ежеквартальной капитализацией процентов привлекается на один год под 5,5—5,7% годовых (ранее — под 6,3—6,5%).

По всем вкладам, за исключением пенсионных и депозита «Газпромбанк — Электронный», банком была добавлена градация ставок по сумме от 3 млн рублей.

Пополнять можно вклады «Газпромбанк — Накопительный», «Газпромбанк — Электронный», «ГАЗФОНД-Пенсионный».