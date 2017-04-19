В Кемерово бывшую главу страхового агентства будут судить за присвоение более чем 1,5 млн рублей, сообщается на сайте МВД.

Следователем управления МВД России по Кемерово окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимой 51-летней местной жительницы, экс-директора страхового агентства. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (речь о присвоении/растрате «с использованием служебного положения, а равно в крупном размере»).

В полицию обратились два клиента страхового агентства, которые сообщили о хищении денежных средств, внесенных ими в рамках договоров по различным страховым программам. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Кемерово провели проверку по заявлениям, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия было установлено, что потерпевшие передавали обвиняемой денежные средства в качестве страховых взносов по ранее заключенным договорам. Однако экс-директор страхового агентства, используя служебное положение, не вносила деньги на расчетный счет организации, а присваивала. По такой схеме фигурантка похитила более 1,5 млн рублей. Клиенты узнали об этом, когда им пришли уведомления из страховой компании о расторжении договоров из-за неуплаты взносов.



Следствием собрана необходимая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до шести лет лишения свободы. Правоохранители уточняют, что ранее фигурантка была приговорена к двум годам условного лишения свободы за совершение аналогичного преступления.