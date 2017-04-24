В рамках заседания коллегии Министерства экономического развития в понедельник рассматривались вопросы создания фабрики проектного финансирования и центра компетенций по управлению проектами на базе Внешэкономбанка.



В настоящий момент банковский сектор отказывается от проектного финансирования (в большинстве случаев его доля составляет 10—15% портфеля) и фокусируется на инвестиционном кредитовании действующего бизнеса. В то же время в ВЭБе проектное финансирование превышает 90% портфеля, у банка активно развивается отраслевая экспертиза.

«Нам важно привлечь инвесторов на стадии вхождения в капитал. Синдикация позволит участникам рынка получить достаточный объем средств в проектное финансирование. Важны также механизм субсидирования ставки, качественный отбор проектов на самом входе и квалифицированная отраслевая экспертиза», — отметил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, выступая на заседании коллегии МЭР.

Предлагаемая ВЭБом схема финансирования проектов предусматривает синдикацию 80/20, где 20% — акционерный капитал, 80% — заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Схема работы фабрики проектного финансирования предполагает несколько этапов: центр компетенции проводит маркетинговый анализ и помогает в создании бизнес-модели, центр структурирования формирует оптимальную структуру сделки и механизм синдикации, центр мониторинга следит за исполнением кредитного соглашения и ситуацией на рынке, помогает в актуализации финансовой модели и бизнес-плана.

На коллегии также обсуждалась тема качества управления, проблемы которого обусловлены дефицитом квалифицированных управленческих команд, недооценкой рисков, недостаточной проработкой проектов, срывами сроков реализации и превышением сметы.

«Мы создадим на базе ВЭБа центр компетенции, который объединит образовательные и консалтинговые услуги. Он будет аккумулировать самые современные знания по управлению проектами и организации производственных процессов, а также предоставлять их бизнесу, продвигать услуги по повышению качества проектов, — сказал Сергей Горьков. — Важно создать механизмы мотивации бизнеса по повышению производительности труда. Это могут быть стандартизация, сертификация, рейтингование и госсубсидии предприятиям, занимающимся повышением производительности».

В настоящий момент ВЭБ меняет схему работы с регионами по отбору новых инвестиционных проектов, внедряя институт сертифицированных менеджеров.