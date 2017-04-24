Арбитражный суд Москвы принял решение о запуске процедуры принудительной ликвидации небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата» по заявлению ЦБ РФ, передает РАПСИ со ссылкой на судебный документ. Как следует из сообщения, функции ликвидатора возложены на Леонида Каретникова.

Напомним, лицензия у НКО «Столичная расчетная палата» была отозвана 22 декабря 2016 года. По информации Банка России, организация не соблюдала «антиотмывочные» требования законодательства в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.



НКО была известна под своим последним наименованием с конца 2014 года, а до этого называлась «Вологда-Кредит». Организация не входила в систему страхования вкладов.

