Банк «Приморье» предложил вклад «Доходный год».
Проценты по вкладу «Доходный год» начисляются по периодам: с 1-го по 96-й день — по ставке 10%, с 97-го по 192-й день — 9,3%, со 193-го по 288-й день — 8,6%, с 289-го по 385-й день — 8,1% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка за весь срок размещения средств (385 дней) составит 9%. Начисленные проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Сумма вклада не ограничена. Допускается пополнение депозита на любую сумму в течение первых 60 дней действия договора.
«Так как сумма вклада не ограничивается, а средняя доходность вклада находится на высоком уровне — 9% годовых, продукт будет интересен многим вкладчикам», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».
ПАО «АКБ «Приморье» — крупный региональный банк, зарегистрированный во Владивостоке. Основные направления бизнеса — привлечение средств граждан во вклады, а также расчетное обслуживание и кредитование корпоративных заемщиков, преимущественно тесно связанных с акционерами банка.
В настоящее время мажоритарным акционером банка «Приморье» выступает заслуженная артистка России Лариса Белоброва (54,17%), супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, занимавшего в прошлом также должность замминистра регионального развития РФ. Гражданке Кореи Сон Рён Фа принадлежит 10% акций банка. Супруги Алла и Александр Маляренко совместно владеют долей в 6,27%, Елена Передрий — 6,21%, Ольга Линецкая — 6,17%, Анастасия Литвинова — 4,5%, Руслан Стогней — 3,63%, Александр Почепня и Юрий Павлов — по 3,48%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 27,95 млрд рублей (129-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,04 млрд, кредитный портфель — 8,59 млрд, обязательства перед населением — 17,62 млрд.