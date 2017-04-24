Банк «Приморье» предложил вклад «Доходный год».

Проценты по вкладу «Доходный год» начисляются по периодам: с 1-го по 96-й день — по ставке 10%, с 97-го по 192-й день — 9,3%, со 193-го по 288-й день — 8,6%, с 289-го по 385-й день — 8,1% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка за весь срок размещения средств (385 дней) составит 9%. Начисленные проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Сумма вклада не ограничена. Допускается пополнение депозита на любую сумму в течение первых 60 дней действия договора.

«Так как сумма вклада не ограничивается, а средняя доходность вклада находится на высоком уровне — 9% годовых, продукт будет интересен многим вкладчикам», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».