В Москве задержаны участники организованной группы, пытавшиеся совершить разбойное нападение на клиента пункта обмена валюты, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии ГУ по Москве задержали восьмерых участников группы, которые пытались совершить разбойное нападение и похитить у гражданина 20 тысяч долларов США», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Как установлено, данные граждане объединились между собой в организованную группу с целью совершения разбойного нападения на лиц, намеревавшихся осуществить валютно-кассовые операции», — говорится в релизе полиции.

Мужчины прибыли на трех иномарках к пункту обмена валюты на Ленинском проспекте, где стали ожидать клиента финансового учреждения. Нападение готовилось с целью хищения у него денежных средств, о которых злоумышленники, по информации МВД, были заранее осведомлены. Однако подозреваемые не успели довести свой умысел до конца, так как были задержаны правоохранителями.

Налетчиками оказались уроженцы Северо-Кавказского региона, житель Краснодарского края и приезжий из Московской области.

У подозреваемых изъяты сверла, перчатки, медицинские маски, конверт с сим-картами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 162 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Разбой» соответственно. — Прим. Банки.ру). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния», — указывают в МВД.

