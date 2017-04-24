Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по
депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду апреля составила 7,94%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Банка России.
Показатель за первую декаду апреля равнялся 7,8%. Таким образом, рост составил 0,14 процентного пункта.
Напомним, что Банк России с 27 марта текущего года снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 9,75% годовых.
Регулятор указал, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, и дал понять, что допускает возможность дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки во II—III кварталах текущего года.
Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 марта, принял решение понизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).