Британский банк Atom, базирующийся на мобильном приложении, нанял американского рэп-исполнителя will.i.am в качестве стратегического советника в свою команду, сообщает Reuters.



Основанный в 2016 году Atom является одним из банков нового типа, предлагающих своим клиентам получить банковские услуги через мобильное приложение.

Рэпер-предприниматель will.i.am ранее выпустил смарт-часы с Deutsche Telekom, а также сотрудничает с Apple и Intel.

Банк надеется, что осведомленность will.i.am в сфере технологий поможет им расширить бизнес.