Торги акциями на Московской бирже закрылись ростом. Так, индекс ММВБ повысился на 1,79%, до 1 979,57 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,99%, до 1 116,58 пункта.



Акции Сбербанка подорожали на 1,82%, «Газпрома» — на 3,89%, Московской биржи — на 0,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,21%. Бумаги «АЛРОСы» упали в цене на 0,21%.

«В понедельник, 24 апреля, российский фондовый рынок вновь поддался глобальному оптимизму. Уменьшение политических рисков после подведения итогов первого тура президентских выборов во Франции привело к повышению готовности инвесторов рисковать», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.