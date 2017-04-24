Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск понизился на 58 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 55,8725 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки, остановившись на отметке 60,6025 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 56,21 рубля, минимальный — 55,715. Всего за торговый день совершено 34 502 сделки на 3 млрд 339 млн 686 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 60,93 рубля, минимальный — 60,53. Всего за торговый день совершено 3 630 сделок на 191 млн 806 тыс. евро.