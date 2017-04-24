Агентство по страхованию вкладов завершило выплаты возмещения вкладчикам «Пересвета».

«Департамент общественных связей АСВ сообщает, что в связи с окончанием срока действия моратория на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета» агентством и действующим от его имени банком-агентом «ФК Открытие» с 23 апреля завершен прием заявлений вкладчиков банка о выплате возмещения по вкладам и выплата такого возмещения», — отмечается в сообщении АСВ.



Банк России 19 апреля объявил о решении санировать банк «Пересвет». Спасение банка, «дыра» в капитале которого оценивается почти в 104 млрд рублей, будет стоить корпоративным кредиторам почти 70 млрд рублей, а ЦБ — 67 млрд.