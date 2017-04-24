Российский ВВП в марте прекратил сокращение, прирост к соответствующему периоду прошлого года был нулевым против уменьшения на 1,7% в феврале. Такая оценка приводится в материалах Внешэкономбанка. При этом по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонного и календарного факторов экономика выросла на 0,2% после снижения на 0,2% месяцем ранее.

«Положительная динамика ВВП к предыдущему месяцу обусловлена ростом обрабатывающих отраслей (2,4%), торговли (0,5%), добычи полезных ископаемых (0,1%) и чистых налогов (0,1%). В области отрицательных значений оказались строительство (-1,7%), обеспечение электроэнергией и водоснабжение (-1,0%), производство продукции сельского хозяйства (-0,1%)», — говорится в сообщении ВЭБа.

По оценке Внешэкономбанка, в I квартале ВВП вырос на 0,3% к предыдущему периоду (с исключением сезонного и календарного факторов).

«Таким образом, в I квартале 2017 года продолжилась тенденция к оживлению экономики, наметившаяся в III и IV кварталах 2016 года», — отмечается в материалах.

При этом к соответствующему периоду прошлого года в январе — марте ВВП снизился на 0,3% (в IV квартале 2016-го был зафиксирован рост на 0,3%), однако это сокращение «полностью объясняется эффектом высокой базы високосного 2016 года».

«С очисткой от сезонного и календарного эффектов экономика демонстрирует рост уже в течение трех кварталов подряд, что свидетельствует о выходе из рецессии. Однако мы по-прежнему осторожны в оценке устойчивости наметившегося роста», — комментирует главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Рост ВВП России в I квартале 2017 года составил 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора, заявил на прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Согласно базовому прогнозу министерства, рост ВВП в 2017-м составит 2%.