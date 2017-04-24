Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по итогам конкурсного отбора определило НПФ «Сафмар» как негосударственный пенсионный фонд, которому передаются обязательства по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий участникам АО «НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд» («ТПП Фонд») и выплатной резерв, сформированный за счет имущества этого фонда.



«ТПП Фонд», ликвидатором которого является АСВ, и НПФ «Сафмар» заключили договор передачи имущества, составляющего средства пенсионных резервов «ТПП Фонда», и обязательств этого фонда по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий. По договору на первом этапе «Сафмар» передается 152 млн рублей, а также данные 1 200 пенсионеров, необходимые для осуществления выплат.

«НПФ «Сафмар» осуществит невыплаченную своевременно выплату пенсии и продолжит выплачивать пожизненно назначенные пенсии ежемесячно. Выплаты ориентировочно начнутся в июне 2017 года», — отметили в пресс-службе НПФ «Сафмар».