В Госдуму внесен пакет законопроектов, предусматривающих введение в Уголовный кодекс РФ понятия незаконного обогащения и соответствующей статьи (290.1). Инициаторами значатся 21 депутат, включая руководителя фракции «Справедливой России», бывшего председателя Совета Федерации Сергея Миронова и главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Поправки разработаны «в связи с безрезультативностью, неэффективностью и недостаточностью мер действующего законодательства по борьбе с коррупцией в России» и направлены на создание дополнительных механизмов для «устранения возможности реализации коррупции для отдельных категорий лиц, замещающих важные с точки зрения интересов государства должности», говорится в пояснительной записке к проектам.

Незаконное обогащение определяется как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов. Значительным признается превышение на сумму более 5 млн рублей, незаконным обогащением в крупном размере — превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов на сумму более 10 млн, а в особо крупном размере — на сумму более 20 млн рублей.

Общая часть преступления предусматривает штраф в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от года до трех лет либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее половины суммы незаконного обогащения.

За то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, предполагается наказывать штрафом в размере до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере не менее двух третей суммы незаконного обогащения.

За вышеперечисленные деяния, совершенные в крупном размере, грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет и со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.

Незаконное обогащение в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.

Исходя из поправок в статью 46 УК («Штраф»), штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме незаконного обогащения, не может быть менее 1 млн рублей и более 100 млн рублей.



В примечаниях к новой уголовной статье уточняется, что под законными доходами понимаются доходы, сведения о которых в соответствии с законодательством РФ представляются должностным лицом (лицом, претендующим на занятие должности) представителю нанимателя (работодателю).

Законопроектом также вводятся и систематизируются отдельные нормы законодательства о борьбе с коррупцией. Так, законопроект предполагает введение обязанности для должностных лиц подавать сведения представителю нанимателя (работодателю) о доходах и расходах своих совершеннолетних детей. Устанавливаются конкретные виды имущества, в отношении которых необходимо представлять соответствующие сведения: это объекты недвижимости (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные объекты недвижимости), транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), денежные средства (в наличной и безналичной форме), иностранная валюта, а также иное имущество, стоимость которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда.



Также предполагается, что бывшие должностные лица должны будут представлять сведения о своих доходах и расходах в течение еще трех лет после увольнения с должности.

Законопроект закрепляет за генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами право инициировать проверку сведений о доходах и расходах должностных лиц.

В числе прочего предполагается установить для должностных лиц запрет на фактическое использование на постоянной и безвозмездной основе (в отсутствие договора или иного правового основания) земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств и иного имущества стоимостью более 500 МРОТ, принадлежащего другим физическим или юридическим лицам.

За нарушение проектируемых норм, не содержащее уголовно наказуемого деяния, предлагается более мягкая ответственность, для чего инициируется введение в Кодекс РФ об административных правонарушениях статьи «Превышение стоимости активов должностного лица над размером его доходов».

В пакет внесенных в Госдуму документов также включены отзывы на законопроект. В частности, заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов указывает, что дополнение УК статьей об ответственности за незаконное обогащение может повлечь конкуренцию предлагаемой нормы и действующих норм и, как следствие, создать проблемы в правоприменении. Он напоминает о федеральном законе от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», которым определен и механизм обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Также в ВС не увидели ясности относительно того, какие действия виновного должны признаваться преступными, каков порядок определения стоимости активов должностного лица для установления ее значительного превышения над размером законных доходов.

В свою очередь в Кабмине, чей официальный отзыв на законопроект подписан зампредом правительства — руководителем аппарата правительства РФ Сергеем Приходько, указывают, что «диспозиция проектируемой статьи не содержит описания противоправного деяния, а сам по себе факт превышения стоимости активов должностного лица над размером законных доходов еще не свидетельствует об их преступном происхождении». Кроме того, в правительстве опасаются повышения нагрузки на следователей Следственного комитета РФ и того, что увеличение их штатной численности может потребовать дополнительных бюджетных средств.



Кроме того, и в правительстве, и в Верховном суде указывают на отсутствие обоснования снижения верхнего предела штрафа, исчисляемого в абсолютной величине, с 5 млн до 1 млн рублей (это изменение также внесено в статью 46 УК). Кабмином законопроект не поддержан.

