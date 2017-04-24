Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не будет пересматривать решения нижестоящих судов, которые отказались отменять по заявлению Евгения Белых приказ ЦБ об отзыве лицензии у Международного Банка Финансов и Инвестиций. Соответствующее определение ВС опубликовано на сайте суда.

МБФИ был лишен лицензии 27 апреля 2016 года. В ЦБ отмечали, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Позже стало известно, что Банк России подозревает МБФИ в сокрытии фактов хищения активов.

Арбитражный суд Москвы 1 сентября 2016 года признал МБФИ банкротом. По последним публиковавшимся данным, стоимость активов банка не превышает 39,1 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 518,9 млн, то есть «дыра» в балансе банка оценивается в 479,8 млн рублей (изначально сообщалось о примерно 491 млн).

Как следует из материалов дела, Белых обратился в арбитраж с заявлением об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии у банка, полагая, что оспариваемый приказ нарушает его права и законные интересы как акционера МБФИ. Решением Арбитражного суда Москвы от 12 августа 2016 года истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований. Девятый арбитражный апелляционный суд 18 октября 2016 года и Арбитражный суд Московского округа 25 января 2017-го оставили решение арбитража в силе.

ВС указывает, что суды нижестоящих инстанций пришли к выводу об отсутствии совокупности условий, необходимых для признания акта ЦБ незаконным. Так, в течение года, предшествовавшего отзыву лицензии, банком систематически допускалось нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, за что надзорным органом неоднократно применялись административные меры, а это свидетельствует о наличии оснований для отзыва у МБФИ лицензии на осуществление банковских операций.

Отмечается, что по смыслу действующего законодательства право на обращение в суд имеет лицо, права и законные интересы которого непосредственно затрагиваются оспариваемым актом. В данном случае права и интересы истца не затрагиваются, поскольку оспариваемый приказ принят в отношении банка и ограничивает только его правоспособность, а не его акционеров, постановил суд.



ВС также отклонил доводы заявителя, что тот при рассмотрении дела в апелляционной инстанции не имел возможности ознакомиться с отзывом надзорного органа и представить свои возражения. Иные приведенные в кассационной жалобе Белых доводы направлены на переоценку установленных судами нижестоящих инстанций фактических обстоятельств дела, что в полномочия кассационной инстанции ВС не входит, заключили в суде.