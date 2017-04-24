Дефицит государственного бюджета и госдолг сократились в Евросоюзе и еврозоне за прошлый год в относительном выражении. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В зоне евро дефицит государственного бюджета снизился с 2,1% в 2015 году до 1,5% в 2016-м, а в ЕС — с 2,4% до 1,7%. Государственный долг к ВВП в еврозоне снизился с 90,3% на конец 2015 года до 89,2% на конец 2016-го, а в ЕС — с 84,9% до 83,5%.

В 2016 году Люксембург (+ 1,6%), Мальта (+ 1%), Швеция (+ 0,9%), Германия (+ 0,8%), Греция (+ 0,7%), Чешская Республика (+ 0,6%), Нидерланды (+ 0,4%), Эстония и Литва (+ 0,3%) зарегистрировали профицит бюджета. Самый низкий государственный дефицит бюджета был зарегистрирован в Ирландии (-0,6%), Хорватии (-0,8%) и Дании (-0,9%).



Только четыре страны из ЕС зафиксировали дефицит, равный или превышающий 3% от ВВП (критерий Европейского пакта стабильности и роста): Испания (-4,5%), Франция (-3,4%), Румыния и Соединенное Королевство (обе -3%).

Самые низкие показатели государственного долга к ВВП в конце 2016 года были зафиксированы в Эстонии (9,5%), Люксембурге (20%), Болгарии (29,5%), Чешской Республике (37,2%), Румынии (37,6%) и Дании (37,8%). 16 стран ЕС превысили критерий пакта по размерам госдолга не выше 60% ВВП, причем самые высокие показатели были зафиксированы в Греции (179%), Италии (132,6%), Португалии (130,4%), на Кипре (107,8%) и в Бельгии (105,9%).

В 2016 году государственные расходы в еврозоне составили 47,7% от ВВП, а государственные доходы — 46,2%. В ЕС эти показатели составили 46,6% и 44,9% соответственно. В обеих зонах соотношение государственных расходов сократилось в период между 2015 и 2016 годами, а коэффициент государственных доходов уменьшился в зоне евро и остался стабильным в ЕС.

