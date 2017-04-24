Deutsche Bank считает, что европейские рынки и инвесторы должны перестать беспокоиться о возможном риске Frexit (отделение Франции от ЕС) после победы в первом туре выборов Эммануэля Макрона, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Согласно информации, разосланной клиентам Deutsche Bank в понедельник утром, рынкам нужно сосредоточиться на других проблемах, стоящих перед европейским континентом, а именно — на выборах в Италии в конце 2017 года.

«Рынок может позволить себе начать смотреть за пределы Франции», — сообщается в письме банка.

По мнению экономистов Deutsche Bank, популистское движение «Пять звезд» набирает обороты в последние годы в Италии, а предстоящие выборы могут стать очередным риском для стабильности Евросоюза.