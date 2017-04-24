Фора-Банк расширяет список доступных платежных систем в рамках сервиса «Переводы с карты на карту». Теперь переводы возможны не только между картами платежных систем Visa и MasterCard, но и с использованием карт «Мир».

С помощью сервиса Фора-Банка денежные средства будут зачислены на счет получателя в течение нескольких секунд с минимальной комиссией.

Для осуществления перевода необходимо указать данные по карте отправителя и номер карты получателя, нажать «Перевести деньги», ввести одноразовый пароль, после чего адресат получит перевод.

Воспользоваться сервисом «Переводы с карты на карту» можно на сайте банка.

Фора-Банк АО «АКБ «Фора-Банк» — московская финансово-кредитная организация, входящая в группу компаний «Ташир». Основные направления бизнеса — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий, привлечение вкладов частных лиц.
Согласно раскрываемой информации, основными акционерами Фора-Банка являются Самвел Карапетян (69,82%), Армен Искандарян (9,17%), Надежда Постолакий (7,83%), Марине Овеян (7,71%), член совета директоров Варужан Артенян (4,06%), супруга Самвела Карапетяна Этери Карапетян (1,32%), Рубина Мкртчян (0,09%), акционеры-миноритарии (0,01%).


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 42,93 млрд рублей (106-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,88 млрд, кредитный портфель — 26,25 млрд, обязательства перед населением — 23,92 млрд.