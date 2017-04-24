Фора-Банк расширяет список доступных платежных систем в рамках сервиса «Переводы с карты на карту». Теперь переводы возможны не только между картами платежных систем Visa и MasterCard, но и с использованием карт «Мир».

С помощью сервиса Фора-Банка денежные средства будут зачислены на счет получателя в течение нескольких секунд с минимальной комиссией.

Для осуществления перевода необходимо указать данные по карте отправителя и номер карты получателя, нажать «Перевести деньги», ввести одноразовый пароль, после чего адресат получит перевод.

Воспользоваться сервисом «Переводы с карты на карту» можно на сайте банка.