В ближайшее время на работу в Сбербанк перейдет советник министра обороны РФ Татьяна Завьялова. Она может занять пост старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к банку, и ее знакомого.

«Ее кандидатура может быть утверждена до конца апреля», — сказал изданию один из собеседников. Другой источник уточнил, что первый рабочий день Завьяловой запланирован на 2 мая. В Сбербанке и Минобороны РФ от комментариев воздержались.

Завьялова перешла в военное ведомство в 2010 году, став советником министра Анатолия Сердюкова по взаимодействию с госструктурами и общественными организациями. До этого она работала советником во ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Минкомсвязи. Там Завьялова получила опыт формирования информационной политики, о которой, по утверждению бывшего военного чиновника, в Минобороны РФ «просто не слышали».

Как вспоминают ее коллеги, с первых дней в министерстве она смогла выстроить отношения с генералитетом, а подчиненным ставила понятные задачи. Завьялова курировала работу медиахолдинга «Звезда».

Отставка Анатолия Сердюкова в ноябре 2012 года не повлияла на карьеру Завьяловой: по данным газеты, этому способствовали хорошие рекомендации высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, сохранивших свои должности при Сергее Шойгу. А в мае 2016-го функционал Завьяловой расширился: она вошла в президиум Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По данным издания, непосредственным поводом для ухода Завьяловой из ведомства стало ее желание сменить место работы по истечении семи лет. Тем более что с 2012 года глава военного ведомства стабильно занимает первые места в рейтингах эффективности и одобрения российских министров.

Напомним, что должность старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка освободилась в конце декабря после ухода Светланы Миронюк. Основным претендентом на этот пост считалась Марианна Максимовская. Она подтверждала получение предложения от Сбербанка: «Действительно, получала предложение от президента Сбербанка, однако моя работа меня не отпустила». После этого банк объявил открытый конкурс на замещение этой должности, и одна из заявок, поступивших к ним, была от Татьяны Завьяловой.

​Греф назвал слухи вокруг назначения Максимовской​ «глупостью» В полномочия правления Сбербанка не входит назначение кандидата на должность куратора медиа, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Он также добавил, что все слухи о назначении российской журналистки Марианны Максимовской на должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка являются «глупостью» и «придумкой».