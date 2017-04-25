Фондовые торги в США в понедельник завершились положительной динамикой.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 1,08% и составил 2 374,15 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,05% до 20 763,89. Высокотехнологичный Nasdaq в плюсе на 1,24% — на отметке 5 983,82 пункта.

«Хороший рост показали американские индексы в прошедший понедельник. S&P 500 с гэпом рванул вверх, прибавив более 1%. Покупки спровоцировали, с одной стороны, заявления Трампа о готовности представить налоговый план уже в среду, с другой — результаты выборов во Франции, где победил Макрон. Доходности гособлигаций пошли вверх. На рынке акций вырвался в лидеры финансовый сектор, прибавив более 2%. Акции крупнейших банков выросли на 3—4%», — комментирует эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.