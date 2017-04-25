На азиатских фондовых торгах во вторник наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:27 мск на 0,83% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 032,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,97% до 24 373,3, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 142,37 пункта, увеличившись на 0,41% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,59% — на отметке 3 162,73. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,71% и равняется 2 189,16 пункта.

«Азиатские рынки сегодня продолжают позитивную тенденцию после выборов во Франции, где в первом туре вышли центристские и ультраправые политические силы. Согласно опросам, больше шансов на победу у нейтрального кандидата. Защитные активы сегодня продолжают снижаться. Золото теряет 0,25%, доходности американских трежерис растут. Японский Nikkei среди лидеров роста благодаря валютному фактору. Иена, как валюта фондирования, после снижения рисков показывает соответствующую динамику, поддерживая экспортно-ориентированный рынок. Промышленные металлы сегодня в основном в плюсе. Медь и никель прибавляют более 0,5%. Нефть Brent отскакивает на 0,48% после шести дней снижения. За баррель дают 52,38 доллара. Но нефтетрейдеры проявляют осторожность на фоне отсутствия однозначных сигналов от ОПЕК+ в пользу продления сделки по сокращению добычи на второе полугодие. Другие углеводороды торгуются также на положительной территории. Корейский KOSPI вырос до самого высокого значения с апреля 2015 года, несмотря на геополитическую напряженность на полуострове. Возможно, местные инвесторы видят ситуацию под другим углом, перспективу разрешения сложившегося кризиса. Что касается сегодняшней динамики, то локомотивом рынка стала вторая по капитализации компания в индексе, мировой производитель чипов SK Hynix, который сообщил о рекордной прибыли в первом квартале», — отмечает эксперт БКС Константин Карпов.

