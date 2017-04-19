Master Сard договаривается об установке своего платежного приложения на карты «Мир», тогда они будут приниматься по всему миру. В России карты будут «Миром», а за границей — Master Сard, пишут «Ведомости».

Национальная система платежных карт (НСПК) и Master Сard ведут переговоры о выпуске кобейджинговых карт «Мир» — Master Сard, рассказали изданию четыре банкира. При таком партнерстве карта внутри страны работает как «Мир», а за рубежом — как карта международной платежной системы: «Мир» за рубежом не принимается.

В случае успеха это будет второе соглашение НСПК и Master Сard: сейчас банки могут выпускать карты «Мир» — Maestro. Этот бренд принадлежит Master Сard, но возможности таких карт, в частности сеть приема, намного меньше.

Банкиры говорят, что хотят выпускать карты с Master Сard, а не с Maestro. Бинбанк, если будет возможность, предпочтет выпуск карт «Мир» — Master Сard, поскольку это будет удобнее клиентам, сказал его представитель. Розничный бизнес банка ВТБ не выпускает кобейджинговые карты «Мир» — Maestro и рассматривает возможность выдачи карты «Мир» — Master Сard, сказал вице-президент ВТБ Иван Пятков. Представитель Сбербанка, который обслуживает больше всех бюджетников, от комментариев отказался.

«Карта «Мир» — это карта нормального человека» Сколько новых продуктов на базе «Мира» запустит банк «Россия» в ближайшем будущем? Чем отличаются дебетовая и классическая карты «Мир»? Являются ли банки — эмитенты карт «Мир» конкурентами друг для друга?

НСПК тоже предпочла бы партнерство с Master Сard, считает один из банкиров. Когда «Мир» только зарождался, все думали, что его карты можно будет привязать к счетам бюджетников «в нагрузку» к уже действующим картам, вспоминает контрагент платежных систем, поэтому Master Сard, сразу согласившаяся сотрудничать с НСПК, отдала свой «побочный» бренд. Соглашение о выпуске «Мир» — Maestro было подписано в июне 2015 году, еще до выпуска «Мира». Но вышло иначе, и Master Сard рискует сократить долю на российском рынке, поэтому она может согласиться на новый проект с «Миром», рассуждает собеседник издания. Поправки к закону (Госдума поддержала перевод бюджетников на карты «Мир») не оставляют Master Сard выбора, уверен другой банкир.

Аналогичные переговоры НСПК и ЦБ с конца прошлого года ведут с Visa. Представитель Visa сказал, что система «находится в активном и продуктивном диалоге с ЦБ и НСПК по ряду вопросов, касающихся развития электронных платежей в России, включая вопрос о создании кобейджинговой карты». По его словам, пока окончательное решение не принято.

Если НСПК не договорится ни с Master Сard, ни с Visa, то банки смогут продолжить выпуск карт «Мир» помимо Maestro с японской JCB (первые карты уже выпущены), American Express и Union Pay (соглашения с ними подписаны, но карт еще нет).