Продажа облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц начнется 26 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.



«Минфин России информирует, что с 26 апреля 2017 года в отделениях ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «Сбербанк» начнется продажа облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)», — отмечается в документе.

Объем выпуска составит 15 млрд рублей (количество облигаций — 15 млн штук; номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей).

Купонные ставки: по первому купону — 7,5% годовых, по второму купону — 8%, по третьему — 8,5%, по четвертому — 9%, по пятому — 10%, по шестому купону — 10,5% годовых.

Дата погашения облигаций — 29 апреля 2020 года.

Минфин: ОФЗ для населения — инструмент без рыночных рисков Планируемые к выпуску облигации федерального займа для населения предназначены для граждан с доходом ниже среднего, без специальных финансовых знаний. Об этом заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

Минимальное количество облигаций для одного физического лица составит 30 штук номинальной суммой 30 тыс. рублей, максимальное количество в одном выпуске — 15 тыс. штук номинальной суммой 15 млн рублей. «Вынуждены были установить минимальный уровень, чтобы издержки банков-агентов не увеличивались», — уточнял ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский. При приобретении облигаций на сумму до 50 тыс. рублей комиссия составит 1,5%, от 50 тыс. до 300 тыс. — 1%, далее — 0,5%. Для покупки обязательно являться клиентом банка, необходимо будет открыть в банке два счета: денежный и так называемый бумажный.

Облигации будут существовать в электронном виде. У гражданина будет договор с банком и выписка со счета, на котором будет указано количество бумаг.

В марте замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что облигации федерального займа для населения будут выпущены не для того, чтобы пополнить бюджет, а чтобы дать гражданам новый инструмент для сбережений. «Фискальной нагрузки у этого инструмента нет, цель — дать возможность гражданам, которые живут в условиях бурно развивающегося финансового рынка, дополнительное средство для накоплений. При подготовке решения о выпуске этого инструмента мы посмотрели опыт развитых стран, в частности Франции и США. Оба государства активно используют этот инструмент — не с точки зрения фискальной (пополнения казны), а с точки зрения предложения населению тех финансовых инструментов, которые они могли бы использовать для сбережения», — сказал Сторчак.

Он отметил, что целью является формирование культуры сбережений и планирования семейного бюджета. Риска дефолта по ОФЗ нет с учетом надежности финансового положения РФ, подчеркнул Сторчак.

​Опрос: более 80% россиян не собираются покупать ОФЗ Большинство россиян (82%) не собираются приобретать облигации федерального займа (ОФЗ). При этом более половины российских граждан (63%) не знают, что крупные банки в апреле начнут продавать населению ОФЗ. Таковы данные опроса «Левада-центра».





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22 131,46 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 326,99 млрд, кредитный портфель — 14 498,62 млрд, обязательства перед населением — 11 172,26 млрд.