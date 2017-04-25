Банк России в ближайшие недели отчитается о прибыли за прошлый год, которая практически в полном объеме пополнит федеральный бюджет. Минфин ожидал прибыль на уровне всего 35 млрд рублей, однако, по расчетам экспертов, она составит 90-100 млрд рублей, пишут «Известия».

По оценке аналитиков, такую прибыль регулятору удастся показать благодаря дивидендам Сбербанка и более значительным доходам от процентных операций с банками, чем ожидалось.

​Сбербанк направит на дивиденды 27% своей прибыли Сбербанк России направит на выплаты по дивидендам 27% от своей чистой прибыли по РСБУ или 25% от суммы чистой прибыли группы по МСФО. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

Прибыль ЦБ формируется из двух основных источников: дивидендных выплат его «дочки» — Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция) и процентных доходов.

Первое слагаемое уже можно определить. На прошлой неделе наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО, то есть от 542 млрд рублей. ЦБ может получить половину подлежащей выплате суммы, или 68 млрд рублей.

Второе слагаемое прибыли — доходы от операций с банками. Процентные доходы Банк России получает от сделок РЕПО (выдача кредитов банкам под залог акций). Именно их обилие позволило ЦБ заработать внушительные 184 млрд рублей в непростом 2014 году. Однако прошлый год был уникальным: помимо операций по кредитованию банковского сектора Банк России на постоянной основе начал привлекать средства банков во вклады. Для регулятора это означает расходы.

«В прошлом году Центробанк сокращал операции кредитования банков, а также снизил ключевую ставку (а значит, свои доходы от кредитования. — Прим. ред.). Также мы обращаем внимание, что Банк России во втором полугодии стал активно проводить депозитные аукционы для абсорбирования ликвидности (забирать средства банков в депозиты. — Прим. ред.)», — указал главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

По расчетам Промсвязьбанка, суммарная прибыль ЦБ составит порядка 90 млрд рублей, а структура доходов изменится до пропорции: 60% — дивиденды Сбербанка, 40% — процентные доходы.

На прибыль ЦБ влияют и другие факторы. Например, обеспечение выплат через АСВ по застрахованным вкладам, разовые сделки, а также управление международными резервами. «В прошлом году наибольшее влияние на прибыль ЦБ оказали затраты на создание резервов, в том числе в части выполнения закона 422-ФЗ (гарантирование сохранности пенсионных накоплений). Оценка прибыли ЦБ в 2016 году — на уровне 90–100 млрд рублей», — оценил показатель младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Впрочем, 2016 год может стать для регулятора последним прибыльным годом, также не исключили экономисты. Дело в том, что страна переходит в ситуацию структурного профицита ликвидности, при котором у банков возникает избыток средств и они ищут не кредитов, а возможностей их эффективного размещения. Одним из таких механизмов вложения средств являются депозиты ЦБ. Но за пользование средствами банков регулятору приходится платить, как любому банку, — начислять проценты за вклады. Собственно, эти выплаты по процентам и будут оказывать значительное давление на прибыль ЦБ.