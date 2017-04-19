Бизнесмены разбогатели в понедельник на 27,5 млрд долларов (+2,6%) благодаря росту фондовых рынков на фоне энтузиазма по поводу лидерства Эммануэля Макрона по итогам первого тура выборов французского президента, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные своего Billionaire Index.

Наиболее значительным оказался рост состояния основателя Zara Амансио Ортеги — 2,7 млрд долларов. В результате он вновь сменил основателя Amazon Джеффа Безоса в роли второго из числа богатейших людей на планете. С начала года состояние Ортеги выросло уже на 7,67 млрд долларов до 79,8 млрд долларов.

Состояние Бернара Арно (десятое по величине) выросло на 1,93 млрд долларов до 46,3 млрд долларов, Лилиан Бетанкур (14-й) стал богаче на 1,55 млрд долларов до 39,9 млрд долларов, Георг Шеффлер (31-й) — на 1,03 млрд долларов до 21,4 млрд долларов.

Лидер рейтинга Билл Гейтс разбогател в понедельник на 764 млн долларов до 87,4 млрд долларов, Безос — на 786 млн долларов до 78,3 млрд долларов, Уоррен Баффет — на 936 млн долларов до 74,5 млрд долларов, Марк Цукерберг — на 808 млн долларов до 62,6 млрд долларов.