Клиенты Сбербанка — обладатели платежных карт Visa (за исключением Visa Electron) получили возможность подключиться к сервисам Samsung Pay и Apple Pay, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Чтобы оплатить товар через Samsung Pay, достаточно выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца, напоминают в банке. «В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платежных операций. Главная особенность сервиса заключается в том, что, помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой», — говорится в релизе.

Samsung Pay доступен владельцам смартфонов Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).

«Когда клиент Сбербанка добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure Element устройства», — отметили в банке.



Оплату с помощью Apple Pay также можно настроить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Сервис Samsung Pay стал доступен для клиентов Сбербанка в конце 2016 года. На первоначальном этапе подключиться к нему могли лишь держатели выпущенных Сбербанком платежных карт MasterCard. Сервис Apple Pay начал работать в России с 4 октября 2016 года.

В России ​начал официально работать Apple Pay В России с 4 октября начал работать сервис Apple Pay.