Комитет по стандартам Банка России 24 апреля рассмотрел базовые стандарты по рискам и защите прав клиентов микрофинансовых организаций (МФО). По оценкам экспертов, описанные в них нормы смогут выполнить менее половины игроков, пишет «Коммерсант».

Внедрение стандартов предусмотрено 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». После окончательного утверждения ЦБ эти нормы станут обязательными для всех участников рынка. Всего таких стандартов будет три: защиты прав и интересов клиентов МФО, управления рисками и совершения операций на финансовом рынке. Вчера в ЦБ были представлены первые два стандарта.

«Ожидается, что первый базовый стандарт (по защите прав и интересов клиентов. — Прим. ред.) в сфере МФО будет утвержден в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Данный стандарт налагает на МФО существенные ограничения. В частности, МФО не сможет выдать в одни руки более десяти краткосрочных займов (на срок не более 30 календарных дней) в течение одного года. Пролонгация краткосрочных займов будет возможна не более семи раз (за исключением пролонгации на срок не более двух дней). Эти требования будут ужесточаться. В стандарте записано, что с 1 января 2019 года заемщик не сможет получить в одной МФО более девяти займов за год и пролонгировать их более пяти раз. Для контроля качества обслуживания клиентов вводится обязанность фиксировать и хранить записи переговоров с клиентами не менее шести месяцев. Срок рассмотрения жалоб не должен превышать 15 рабочих дней.

Сейчас принципиальными ограничениями для МФО являются полная стоимость кредита, максимальная сумма долга (с учетом процентов и штрафов она не может превышать трехкратного размера первоначальной суммы займа). Требования стандарта гораздо жестче.

Для самих МФО наиболее критичным может стать стандарт управления рисками. Согласно ему, они должны будут внедрить систему управления рисками, их контроль и оценку. Компаниям с портфелем займов от 1 млрд рублей, а также микрофинансовым компаниям (МФК, с капиталом от 70 млн рублей) необходимо будет создать самостоятельные структурные подразделения по управлению рисками. Сейчас системно управляют рисками лишь крупные игроки, небольшие зачастую обходятся визуальной оценкой клиента, отмечают участники рынка. По их словам, таким компаниям придется инвестировать в управление рисками от 3 млн до 5 млн рублей.

«Скорее всего, из почти 2,5 тысячи МФО около 1,5 тысячи не смогут соответствовать стандарту», — резюмирует главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Базовые стандарты обязательны для исполнения членами саморегулируемых организаций (СРО). «СРО вправе применять в отношении своих членов меры ответственности за несоблюдение базовых стандартов», — сообщили изданию в ЦБ. Неисполнение грозит МФО предписаниями об устранении нарушений, штрафами, исключением из СРО. Вне СРО МФО может работать не более 90 дней, потом ей грозит исключение из реестра ЦБ — по факту запрет на деятельность.