Башкомснаббанк изменил условия по вкладам «26 лет доверия».
По депозитам «26 лет доверия» проценты начисляются по периодам. Банк увеличил срок приема вкладов на 100 дней — до 770, а также изменил длительность периодов и ставки начисления процентов. Так, с первого по 200-й день проценты начисляются по ставке 8,8%, с 201-го по 740-й день — по ставке 5%, с 741-го по 770-й день — по ставке 8,8% годовых.
Средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения депозитов «26 лет доверия», «26 лет доверия Онл@айн», «26 лет доверия с капитализацией процентов» составила 6,14% (ранее — 6,03%).
Остальные условия по указанным вкладам остались без изменений, ознакомиться с ними подробно можно здесь.
ПАО «Башкомснаббанк» — средний по размеру активов региональный банк (г. Уфа), занимающий второе место среди пяти кредитных организаций Республики Башкортостан. Финансовая организация ориентирована на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, в том числе малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц. Банк сосредоточен на обслуживании бизнеса компаний домашнего региона.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются генеральный директор ООО «ФК «БКСБ» Фаннур Нургалиев и Тагир Ибрагимов (по 26,04%), Алия Галлямова (12,73%), Светлана Николаева (8,83%), член совета директоров Ира Латыпова, Гульфия Валиева (по 7,18%), Ирик Абдуллин (6,77%), Альбина Кулахметова (3,57%). Оставшаяся часть (1,66%) распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 20,47 млрд рублей (153-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,53 млрд, кредитный портфель — 16,25 млрд, обязательства перед населением — 16,45 млрд.