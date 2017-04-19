Башкомснаббанк изменил условия по вкладам «26 лет доверия».



По депозитам «26 лет доверия» проценты начисляются по периодам. Банк увеличил срок приема вкладов на 100 дней — до 770, а также изменил длительность периодов и ставки начисления процентов. Так, с первого по 200-й день проценты начисляются по ставке 8,8%, с 201-го по 740-й день — по ставке 5%, с 741-го по 770-й день — по ставке 8,8% годовых.

Средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения депозитов «26 лет доверия», «26 лет доверия Онл@айн», «26 лет доверия с капитализацией процентов» составила 6,14% (ранее — 6,03%).

Остальные условия по указанным вкладам остались без изменений, ознакомиться с ними подробно можно здесь.