В уголовном деле о пермском преступном сообществе, члены которого, по предварительным данным, незаконно вывели за границу около 1,5 млрд рублей, появился новый фигурант. На днях Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения столичному предпринимателю Константину Губареву. Он арестован до 18 июня 2017 года, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Губарев является фигурантом уголовного дела о выводе в Китай денежных средств в особо крупном размере. Первое в регионе уголовное дело по пп. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода») было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в прошлом году. Изначально речь шла о выводе не менее 460 млн рублей. Обвиняемыми по делу проходили один из лидеров китайской диаспоры в Перми Ван Сэнь, предприниматели Олег Волков и Игорь Хохлов. Возбуждению уголовного дела предшествовала длительная разработка фигурантов оперативниками региональных УЭБиПК и УФСБ.

27 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»). Изначально его фигурантами стали те же Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, а затем были получены данные, позволившие заподозрить в причастности к его организации и Константина Губарева.

По материалам дела, противоправные действия совершались в период с 2013-го по июль 2014 года. Для этого с иностранными фирмами юрлица — резиденты РФ заключали договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась.

Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком». Гендиректором и единственным учредителем «Проектинвестроя» был Олег Волков, а «Кама Альянс Трейд» контролировал Игорь Хохлов. Константин Губарев, по данным источников, является совладельцем ряда компаний в Подмосковье и Новосибирске.

По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. Так, проверяется информация, что сообщество также занималось обналичиваем денежных средств и на внутреннем рынке. Следствие не исключает, что в КНР могли выводиться денежные средства, заработанные представителями китайской диаспоры от продажи серого импорта — товаров, которые незаконно были перемещены через границу РФ.

«Есть информация, что за год в Китай могло быть выведено около 1,5 млрд рублей», — говорит знакомый с ситуацией источник.

Кроме предполагаемых организаторов ОПС несколько человек проходят по делу как его возможные участники.