Торги акциями в РФ стартовали во вторник отрицательным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс ММВБ понизился на 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 1 972,49 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,38%, до 1 112,34.

«Важным уровнем сопротивления по рублевому индексу ММВБ выглядит круглая отметка в 2 000 пунктов. Накануне акции раллировали по всему миру, и поводом стало снижение политической неопределенности по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Американские фондовые индексы финишировали в хорошем плюсе. Азиатские бенчмарки во вторник, 25 апреля, торгуются в положительной зоне. Индекс страха VIX спустился с локальных максимумов, и аппетит инвесторов к риску все еще находится на достаточно высоком уровне. Тем временем рубль смотрится достаточно уверенно. Слабые нефтяные котировки участниками внутреннего валютного рынка вчера игнорировались. Таким образом, по курсу доллара США сегодня мы ожидаем очередной попытки закрепления в интервале 55,5—56 рублей за доллар. В дальнейшем это может открыть ему дорогу к более низким отметкам. Нефть Brent между тем продолжает консолидацию в области 52 долларов за баррель, тогда как ее колебания в коридоре 50—58 долларов за баррель считаются неопасными», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.