Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 55,79 рубля, курс евро уменьшился на 10 копеек, до 60,66 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль укрепляется к доллару на фоне приближения налоговых платежей и заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. Кроме того, цена нефти Brent утром во вторник прибавляет 0,3% (баррель Brent стоит 51,84 доллара) в ожидании сокращения запасов сырья в США, добавляет аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. На этом фоне курсы доллара и евро упадут до 55,5 и 60,5 рубля соответственно, прогнозирует он.

Оптимизм в отношении рубля бьет все видимые рекорды, замечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, отскок в нефти на фоне слабого доллара и сама по себе слабая американская валюта способствовали разгону «медведей» в паре USD/RUB в начале недели.

Однако чем дальше, тем заметней, что у российской валюты практически нет потенциала для дальнейшего укрепления, отмечает эксперт.

«На одной чаше весов — волатильная нефть, чья история внутридневных колебаний только начинается: до тех пор, пока рынок не узнает о продлении или не продлении соглашения ОПЕК+ по заморозке добычи сырья, баррель будет качать из стороны в сторону с ощутимой амплитудой», — комментирует аналитик. Здесь же, продолжает она, предстоящие длинные выходные в мае, ограничение доходности carry trade возможным пятничным понижением ключевой ставки.

«На другой чаше — эмоции внешнего рынка, который доволен исходом первого тура французского голосования. Но это не российская история, к рублю она имеет весьма посредственное отношение», — поясняет эксперт.

Она предлагает продолжить пока следить за отметкой в 55,7 рубля. «При пробое этого значения поддержкой станет рубеж в 55,5, при локальному развороте покупатели в паре USD/RUB держат целью отметку 56,4, далее остановка на 57,5», — поясняет Бодрова.

По ее мнению, торги вторника для доллара пройдут в пределах значений 55,7–56,45 рубля, для евро — 60,7–61,35 рубля.