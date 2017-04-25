Энергомашбанк понизил ставки по двум вкладам.

«Пенсионный плюс» открывается на 367 и 730 дней в размере от 5 тыс. рублей под 7,75—8% (ранее — под 8—8,25%) годовых, от 100 долларов США или евро — под 0,75—1% (прежде — под 0,75—1,15%) годовых. Проценты по выбору вкладчика выплачиваются или капитализируются ежемесячно. Допускается пополнение.

«Прогрессивный» привлекается на 730 дней в сумме от 10 тыс. рублей, 100 долларов или евро. Средняя годовая ставка за весь срок размещения средств составила 7,95% (до этого — 8,01%) в рублях и 1,28% (вместо 1,35%) в инвалюте. Проценты ежегодно выплачиваются или присоединяются к сумме вклада.