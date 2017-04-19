«МегаФон», который пять лет назад, 23 апреля 2012-го, первым из российских федеральных мобильных операторов запустил сеть четвертого поколения (4G/LTE), представил анализ развития рынка устройств с 4G за истекший период.

За пять лет резко выросло количество мобильных устройств с поддержкой LTE, констатирует компания. Если в 2012 году в продаже был только один 4G-модем, то сегодня в салонах «МегаФона» 180 мобильных устройств поддерживают LTE, из которых 169 — это смартфоны. В компании уточняют, что в 2012 году средняя цена 4G-смартфона в продаже составляла 23 990 рублей (Samsung Galaxy S3 LTE), а сегодня она равна 12 076 рублям. Планшеты подешевели еще существеннее: с 25 891 рубля в 2012 году до 7 005 рублей в 2017-м.

Внедрение 4G увеличило скорость мобильного Интернета, что привело к увеличению пакетов и, как следствие, к значительному снижению стоимости каждого мегабайта. Так, в 2012 году в среднем 1 мегабайт стоил порядка 15 копеек, сегодня же он подешевел втрое — до 5 копеек.

За пять лет каждый абонент ежемесячно стал использовать в четыре раза больше трафика. На конец 2012 года ежемесячный объем трафика клиента «МегаФона» составлял 1 Гб, а на конец прошлого года — уже 4 Гб. Доля 4G-трафика в общем объеме выросла с 5% до 43%. Порядка 65% жителей страны сейчас проживают в зоне действия LTE-сети «МегаФона» (на конец 2012 года их было 25%).

«В 2012 году нам часто задавали вопросы из серии «кому нужна скорость в 20—30 мегабит в секунду». Пять лет пролетели очень быстро, и сейчас такая скорость кажется привычной, а для кого-то даже медленной. Мы сделали ставку на скоростной Интернет и не прогадали: в то время как другие компании выжидали, мы строили сеть, покупали частоты и привлекали интернет-абонентов. Сегодня каждому очевидно, что будущее телеком-отрасли и всей страны за скоростным Интернетом, ведь он меняет и другие отрасли: ретейл, транспорт, медиа», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.



За пять лет более чем в 20 раз выросли максимально достижимые скорости интернет-доступа. Если в начале 2012 года у клиентов была возможность выходить в сеть третьего поколения на максимально возможной скорости в 21 Мбит/с, то сегодня жители страны могут «разгоняться» до 300 Мбит/с, а в Москве скоростной «потолок» находится в пределах 450 Мбит/с.