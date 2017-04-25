Уральский Банк Реконструкции и Развития изменил стоимость годового обслуживания по карте «Максимум», для Visa Classic она составит 1,4 тыс. рублей в год, для Gold — 2,9 тыс. рублей. По карте Travel Miles Gold плата за ежегодное обслуживание теперь также взимается в размере 2,9 тыс. рублей (ранее 3,6 тыс. рублей за первый год, 2,2 тыс. рублей за второй).

Карты выпускаются сроком на два года. Плата за СМС-информирование не взимается.

Снять наличные денежные средства в устройствах банка можно бесплатно, в банкоматах других банков это будет стоить 1%, минимум 120 рублей, в кассах сторонних кредитных организаций — 1%, минимум 150 рублей.

«По картам «Максимум» предусмотрены cash back и начисление процентов на остаток собственных средств до 7,5% годовых. По Travel Miles Gold начисляются бонусные мили за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов, номеров в отелях, билетов на аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.