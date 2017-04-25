Уральский Банк Реконструкции и Развития изменил стоимость годового обслуживания по карте «Максимум», для Visa Classic она составит 1,4 тыс. рублей в год, для Gold — 2,9 тыс. рублей. По карте Travel Miles Gold плата за ежегодное обслуживание теперь также взимается в размере 2,9 тыс. рублей (ранее 3,6 тыс. рублей за первый год, 2,2 тыс. рублей за второй).
Карты выпускаются сроком на два года. Плата за СМС-информирование не взимается.
Снять наличные денежные средства в устройствах банка можно бесплатно, в банкоматах других банков это будет стоить 1%, минимум 120 рублей, в кассах сторонних кредитных организаций — 1%, минимум 150 рублей.
«По картам «Максимум» предусмотрены cash back и начисление процентов на остаток собственных средств до 7,5% годовых. По Travel Miles Gold начисляются бонусные мили за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов, номеров в отелях, билетов на аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 376,61 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,84 млрд, кредитный портфель — 104,48 млрд, обязательства перед населением — 163,42 млрд.