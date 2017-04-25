Сотрудники столичной полиции задержали четверых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. За время противоправной деятельности подозреваемым удалось «заработать» 60 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ по Москве.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — сказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, — лишение свободы на срок до семи лет.