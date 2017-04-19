Финтех как индустрия недостаточно развит в России, заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз на конференции «Финтех и банкинг. Симбиоз или противостояние».

«Финтех как таковой слабо развит; если мы смотрим на цифры, то меньше 0,1% инвестиций в этой сфере приходится на Россию. Почти половина (инвестиций) идет в Китай, большая часть — в США и в скандинавские страны», — сказал Хьюз.

При этом он отметил, что в развитие технологий активно инвестирует группа наиболее продвинутых банков.

«Финтех-инвестиции в основном происходят внутри банков, у нас есть шесть — семь банков, которые очень продвинуты, и если сравнить с другими финансовыми операторами по всему миру, то мы смотримся очень неплохо», — сказал Хьюз. «Группа продвинутых игроков делает много интересных вещей», — добавил он.