Финтех как индустрия недостаточно развит в России, заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз на конференции «Финтех и банкинг. Симбиоз или противостояние».
«Финтех как таковой слабо развит; если мы смотрим на цифры, то меньше 0,1% инвестиций в этой сфере приходится на Россию. Почти половина (инвестиций) идет в Китай, большая часть — в США и в скандинавские страны», — сказал Хьюз.
При этом он отметил, что в развитие технологий активно инвестирует группа наиболее продвинутых банков.
«Финтех-инвестиции в основном происходят внутри банков, у нас есть шесть — семь банков, которые очень продвинуты, и если сравнить с другими финансовыми операторами по всему миру, то мы смотримся очень неплохо», — сказал Хьюз. «Группа продвинутых игроков делает много интересных вещей», — добавил он.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 192,35 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,79 млрд, кредитный портфель — 130,07 млрд, обязательства перед населением — 114,85 млрд.