Чистая прибыль Локо-Банка в 2016 году составила 1,95 млрд рублей. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности банка по МСФО.



«Чистая прибыль составила 1,95 миллиарда рублей, снижение показателя составило 34% по сравнению с 2015 годом. Больший объем прибыли в 2015 году был обусловлен значительным результатом по финансовым инструментам в связи с волатильностью облигационного и валютного рынков в 2015 году», — говорится в сообщении.

Чистая процентная маржа составила 5,4%, что на 0,8 процентного пункта больше аналогичного показателя за 2015 год. Чистый комиссионный доход за отчетный период составил 1,454 млрд рублей, увеличившись на 36,5% по сравнению с предыдущим годом.

Операционный доход в 2016 году достиг показателя 7,1 млрд рублей. «По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 1 млрд рублей. Основные факторы — значительный объем доходов от операций с финансовыми инструментами, полученный в 2015 году, а также снижающаяся стоимость фондирования и рост комиссионных доходов в 2016 году», — отмечается в релизе.

Активы Локо-Банка за 2016 год составили 79,6 млрд рублей, снизившись на 22,4% в целом за счет снижения портфеля по ценным бумагам.



Кредитный портфель физических лиц за вычетом резерва к концу прошлого года достиг объема в 21 млрд рублей — рост с начала года составил 30,9%. Средства на счетах клиентов по итогам 2016 года достигли 54 млрд рублей (увеличение показателя на 1,7%).

Собственные средства Локо-Банка на конец прошлого года составили 13,55 млрд рублей.