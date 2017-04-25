Председатель комитета кредиторов банка «ИстКом-Финанс» подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство об аресте имущества бывших топ-менеджеров кредитной организации, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. Как уточняется, ходатайство оставлено без движения до 15 мая из-за ненадлежащего оформления.

Агентство по страхованию вкладов 1 сентября 2016 года направило в столичный арбитраж заявление о привлечении контролировавших банк лиц — Дмитрия Ревзона, Константина Забавина, Татьяны Доронкиной и Лилии Смирновой — к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в общем размере 252,4 млн рублей.

Уточним, что Лилия Смирнова, в свое время возглавлявшая совет директоров «ИстКом-Финанса», и председатель правления банка на момент отзыва его лицензии Дмитрий Ревзон были совладельцами кредитной организации, а Константин Забавин и Татьяна Доронкина входили в правление.

В рамках этого иска АСВ подавало ходатайство об аресте имущества ответчиков, однако арбитраж Москвы 9 января его отклонил, а Девятый арбитражный апелляционный суд 10 апреля подтвердил отказ в таких обеспечительных мерах, напоминает РАПСИ.

Банк «ИстКом-Финанс» лишился лицензии 7 июля 2014-го и был признан банкротом 18 августа того же года. АСВ выполняет функции конкурсного управляющего.

В феврале 2016 года газета «Коммерсант» писала, что Дмитрий Ревзон, обвиняемый в причастности к незаконному выводу из банка не менее 130 млн рублей незадолго до отзыва его лицензии, помещен под домашний арест.



Еще раньше, в декабре 2014-го, ЦБ сообщал, что установил факты вывода активов «ИстКом-Финанса» почти на 354 млн рублей.