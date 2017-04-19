Генпрокуратура разработала предложения по механизму получения сведений из зарубежных банков об открытых там счетах российских чиновников. Зафиксированное в 2016 году небольшое число выявленных нарушений в этой сфере является следствием объективных трудностей в получении информации, отмечается в докладе генпрокурора РФ о состоянии правопорядка и законности в 2016 году.

«Вскрытые факты нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами носят единичный характер. Всего за 2016 год выявлено 12 таких нарушений», — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Наличие незначительной практики на данном направлении обусловлено объективными трудностями в выявлении подобных нарушений, связанными в том числе с отсутствием регламентации на федеральном уровне единого порядка получения названной информации из зарубежных кредитных организаций. Для решения указанной проблемы генеральной прокуратурой РФ подготовлены предложения по регламентации механизма получения необходимых сведений из-за рубежа и их использования для целей проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства», — отмечено в документе.