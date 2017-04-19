В Оренбурге пресечена деятельность организованной группы, участники которой продавали поддельные полисы страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в 20 городах России. Подозреваемые продавали пустые бланки ОСАГО по 2 тыс. рублей. В настоящее время задержаны восемь подозреваемых, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе межрегиональной операции сотрудниками Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте, МВД по Республике Башкортостан, УМВД России по Оренбургской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой продавали поддельные полисы ОСАГО», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате совместной межрегиональной операции противоправная деятельность фигурантов была пресечена. Транспортные полицейские выявили канал поступления и установили подозреваемую в организации поставок поддельных бланков. В дальнейшем удалось установить двух ее пособниц. В их задачи входил подбор курьеров для работы в различных регионах, в том числе в Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске и Перми, а также выполнение функций диспетчеров.

Региональным курьерам диспетчеры по почте направляли конверты с поддельными бланками ОСАГО по 50 штук в каждом, при этом содержание конвертов было обозначено как сувенирная продукция. Затем жителям городов поступали СМС-сообщения с предложениями купить пустой или заполненный полис по заниженной цене. Так, стоимость пустого бланка ОСАГО составляла примерно 2 тыс. рублей. При этом на полисах имелись оттиски печатей региональных подразделений страховой компании; в дальнейшем у организатора поставок было изъято 20 штампов региональных подразделений страховой компании.

На данный момент полицейские задержали восемь подозреваемых (как организаторов, так и курьеров), а также изъяли свыше тысячи поддельных бланков полисов ОСАГО.

В Оренбургском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 327 и 180 УК РФ.