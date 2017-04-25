ИК Банк (Казань) понизил ставки по вкладам.

«Пенсионный» (пороговые суммы: 50 рублей, 200 тыс. рублей; сроки: три, шесть месяцев и год) доступен под 7,35—8% годовых (ранее — под 7,35—8,6%).

Вклад «Отличные новости» (пороговые суммы: 50 рублей, 500 тыс. рублей; сроки: полгода и год) можно открыть под 8—8,3% годовых (прежде — под 8,5—9%), а «Удачный год» (с пороговыми суммами 1 тыс., 100 тыс. рублей; на полгода и год) — под 7,3—7,75% (до этого — под 8—8,5%).

Ставка по «Выгодному» (от 50 рублей на год) за весь срок размещения средств понижена до 7,75% (с 8,62%). По вкладу предусмотрено четыре периода начисления процентов (по 93 дня) со ставками в диапазоне 6,5—9% годовых.

Проценты по четырем депозитам ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Срочный вклад для детей-инвалидов» (от 50 рублей на год) привлекается под 8,35% (до этого — под 8,75%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.



«Пенсионный» и «Срочный вклад для детей-инвалидов» — пополняемые.