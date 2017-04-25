Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении иска ГРиС-Банка о незаконности отзыва его лицензии. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Заявитель обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 24 января. Первая инстанция указала, что у Банка России имелись законные основания для отзыва лицензии.

Ранее банк обратился с ходатайством в арбитраж Москвы о приостановлении действия приказа ЦБ от 18 августа 2016 года об отзыве лицензии. Заявитель просил приостановить действие приказа до вынесения судебного акта по делу о признании его недействительным. Однако суды посчитали, что заявитель не обосновал возможность причинения ущерба, его значительный размер, связь возможного ущерба с предметом спора.

