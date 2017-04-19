Компания ESET, разработчик антивирусного программного обеспечения, обнаружила на Google Play новую вредоносную программу. Троян Android/Charger.B крадет пароли от мобильных приложений банков и социальных сетей, с его помощью можно атаковать почти любое приложение, предупреждают специалисты.

Троян маскируется под приложение-фонарик Flashlight LED Widget. После установки и запуска программа запрашивает права администратора устройства и разрешение открывать окна поверх других приложений.

Далее троян отправляет на командный сервер злоумышленников информацию об устройстве, включая список установленных приложений, и фотографию владельца, сделанную фронтальной камерой.

Если зараженное устройство находится в России, на Украине или в Белоруссии, троян деактивируется. В ESET предполагают, что атакующие таким образом пытаются избежать уголовного преследования в своей стране.

Когда жертва запускает интересующее злоумышленников приложение (например, мобильный банк или соцсеть), на экране появится поддельное окно для ввода данных. Логины, пароли или данные банковских карт, введенные в фишинговом окне, будут отправлены злоумышленникам.

В ходе исследования специалисты ESET наблюдали перехват паролей Commbank, NAB и Westpac Mobile Banking, а также Facebook, Instagram и Google Play. Опасность трояна в том, что атакующие могут перенацелить его почти на любое приложение.

Троян может блокировать экран устройства, выводя сообщение о загрузке обновлений. В ESET предполагают, что эта функция используется при краже средств со счета. Злоумышленники удаленно блокируют смартфон, чтобы жертва не заметила подозрительную активность и не смогла принять меры.

Для профилактики заражения ESET рекомендует загружать приложения только на официальных площадках, предварительно изучив оценки и отзывы пользователей. Подозрительные запросы разрешений (например, права администратора для приложения-фонарика) — повод отказаться от установки софта, подчеркивают эксперты.

Антивирусные продукты ESET NOD32 детектируют новый троян как Trojan.Android/Charger.B.

ESET: вредоносные приложения на Google Play крадут пароли от платежных сервисов

Специалисты компании ESET, разработчика антивирусного программного обеспечения, обнаружили на Google Play новые опасные приложения. Программы специализируются на краже данных аккаунтов PayPal и Paxful и действуют при помощи социальной инженерии, говорится в сообщении компании.