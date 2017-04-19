Компания ESET, разработчик антивирусного программного обеспечения, обнаружила на Google Play новую вредоносную программу. Троян Android/Charger.B крадет пароли от мобильных приложений банков и социальных сетей, с его помощью можно атаковать почти любое приложение, предупреждают специалисты.

Троян маскируется под приложение-фонарик Flashlight LED Widget. После установки и запуска программа запрашивает права администратора устройства и разрешение открывать окна поверх других приложений.

Далее троян отправляет на командный сервер злоумышленников информацию об устройстве, включая список установленных приложений, и фотографию владельца, сделанную фронтальной камерой.

Если зараженное устройство находится в России, на Украине или в Белоруссии, троян деактивируется. В ESET предполагают, что атакующие таким образом пытаются избежать уголовного преследования в своей стране.

Когда жертва запускает интересующее злоумышленников приложение (например, мобильный банк или соцсеть), на экране появится поддельное окно для ввода данных. Логины, пароли или данные банковских карт, введенные в фишинговом окне, будут отправлены злоумышленникам.

В ходе исследования специалисты ESET наблюдали перехват паролей Commbank, NAB и Westpac Mobile Banking, а также Facebook, Instagram и Google Play. Опасность трояна в том, что атакующие могут перенацелить его почти на любое приложение.

Троян может блокировать экран устройства, выводя сообщение о загрузке обновлений. В ESET предполагают, что эта функция используется при краже средств со счета. Злоумышленники удаленно блокируют смартфон, чтобы жертва не заметила подозрительную активность и не смогла принять меры.

Для профилактики заражения ESET рекомендует загружать приложения только на официальных площадках, предварительно изучив оценки и отзывы пользователей. Подозрительные запросы разрешений (например, права администратора для приложения-фонарика) — повод отказаться от установки софта, подчеркивают эксперты.



Антивирусные продукты ESET NOD32 детектируют новый троян как Trojan.Android/Charger.B.