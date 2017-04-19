Банк «Пересвет» намерен дополнительно разместить субординированные облигации в рамках процедуры финансового оздоровления и предложить их для выкупа кредиторам, которые до настоящего момента не приняли участия в механизме bail-in, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«АКБ «Пересвет» (АО) предлагает кредиторам, до настоящего момента не принявшим участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты банка, принять участие в процедуре bail-in. Такая возможность предусмотрена решением Банка России о финансовом оздоровлении АКБ «Пересвет» (АО). Банк планирует дополнительное размещение субординированных облигаций банка в рамках финансового оздоровления для обеспечения возможности участия в процедуре bail-in всем кредиторам банка вне зависимости от характера их требований. Дополнительная информация для кредиторов будет размещена банком после регистрации отчета об итогах выпуска облигаций серии СО1», — говорится в релизе.

Банк России 19 апреля объявил о решении санировать банк «Пересвет». «Реализация мероприятий по финансовому оздоровлению направлена на восстановление финансовой устойчивости банка, улучшение качества его активов и приведение деятельности банка к установленным Банком России требованиям. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов», — отмечалось в сообщении Центробанка.

Спасение банка, «дыра» в капитале которого оценивается почти в 104 млрд рублей, будет стоить корпоративным кредиторам почти 70 млрд рублей, а ЦБ — 67 млрд.

В понедельник Агентство по страхованию вкладов сообщило о завершении выплаты возмещения вкладчикам «Пересвета».