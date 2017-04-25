ЦБ установил официальные курсы валют на 26 апреля. Курс доллара понизился на 23,41 копейки, составив 55,8453 рубля (56,0794 рубля на 25 апреля). Курс евро уменьшился на 5,29 копейки, до 60,7932 рубля (60,8461 рубля на 25 апреля).

Рубль вырос против доллара на волне спроса на ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ (в эту среду), на котором могут понизить процентные ставки, указывает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«Рубль, вероятно, будет пытаться удерживаться возле локальных максимумов на волне спроса на ОФЗ, но после понижения ставок ЦБ РФ, скорее всего, начнет постепенно снижаться», — комментирует эксперт. Он добавил, что находящиеся под давлением нефтяные цены будут помогать в этом российской валюте.

Ситуация на нефтяном рынке противостоит дальнейшему укреплению позиций рубля, согласен аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. «Несмотря на то, что российская валюта продолжает получать поддержку от фактора налоговых платежей и сохраняющегося интереса к долговым инструментам, динамика нефтяных цен не позволяет рублю направиться в очередным максимумам», — поясняет эксперт.

Более того, продолжает аналитик, продажи рубля к концу недели могут только усилиться.

«Предстоящие продолжительные выходные, слабая нефть и решение ЦБ по ставке, будут играть против рубля», — резюмирует Давыдов.

Краткосрочными ориентирами по USD/RUB он называет уровни 55,5–56,5.