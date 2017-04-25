Бинбанк увеличил максимальную сумму потребительского кредита в два либо четыре раза в зависимости от категории заемщиков, следует из сообщения кредитной организации. Для всех заемщиков теперь установлена единая максимальная сумма — 2 млн рублей.

Ранее максимальная сумма по кредитам наличными составляла 1 млн рублей для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций и 500 тыс. рублей для остальных клиентов, напоминают в банке.

Уточняется, что увеличение возможной суммы кредита распространяется и на программу рефинансирования займов, ранее оформленных в других банках.



В Бинбанке также напомнили, что 4 апреля он снизил ставки по потребкредитам. Сейчас при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составляет 14,99% годовых, для всех остальных клиентов — 18,99%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 18,99% и 22,99% годовых соответственно. Максимальный срок потребительских кредитов в Бинбанке — семь лет.



Бинбанк снизил ставки по потребительским кредитам Бинбанк снизил ставки по потребительским кредитам. Процентные ставки уменьшены по программам потребительского кредитования и рефинансирования кредитов, оформленных в других банках.