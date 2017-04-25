Бинбанк увеличил максимальную сумму потребительского кредита в два либо четыре раза в зависимости от категории заемщиков, следует из сообщения кредитной организации. Для всех заемщиков теперь установлена единая максимальная сумма — 2 млн рублей.
Ранее максимальная сумма по кредитам наличными составляла 1 млн рублей для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций и 500 тыс. рублей для остальных клиентов, напоминают в банке.
Уточняется, что увеличение возможной суммы кредита распространяется и на программу рефинансирования займов, ранее оформленных в других банках.
В Бинбанке также напомнили, что 4 апреля он снизил ставки по потребкредитам. Сейчас при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составляет 14,99% годовых, для всех остальных клиентов — 18,99%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 18,99% и 22,99% годовых соответственно. Максимальный срок потребительских кредитов в Бинбанке — семь лет.
Бинбанк снизил ставки по потребительским кредитам. Процентные ставки уменьшены по программам потребительского кредитования и рефинансирования кредитов, оформленных в других банках.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. Позже доля владения была доведена до 90%, полное объединение двух структур было запланировано на конец 2016 года, что впоследствии и было реализовано. В ноябре 2016 года состоялось слияние «Бинбанка» и «МДМ Банка». Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 1 174,28 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,49 млрд, кредитный портфель — 174,44 млрд, обязательства перед населением — 527,87 млрд.