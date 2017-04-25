Украинские радикалы заблокировали работу отделения Сбербанка в центре Львова. Ответственность за организацию провокации против финансового учреждения взяли представители националистического формирования «Национальный корпус».

На фотографиях с места происшествия, которые появились в социальных сетях, видно, что фасад и окна здания заклеены оскорбительными листовками, а возле входа в отделение развернута палатка. «Национальный корпус» явился по адресу: проспект Черновола, 2, и своей акцией запускает бессрочную блокаду», — объявили националисты. Они подчеркивают, что их действия будут продолжаться до ликвидации во Львове банков с российским капиталом.

Официальной реакции областного управления национальной полиции на это происшествие пока не последовало.

Ранее нападениям со стороны националистических организаций уже подвергались отделения Сбербанка в Киеве, Харькове, Днепре и других городах Украины. Позже их работу удалось восстановить.