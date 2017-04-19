Банк России по итогам проведенного во вторник, 25 апреля, депозитного аукциона со сроком привлечения средств одна неделя привлек от банков 360 млрд рублей, что соответствует установленному лимиту. Предложение со стороны банков было в 2,5 раза выше — 912,2 млрд рублей.

Согласно информации на сайте регулятора, в депозитном аукционе приняла участие 181 кредитная организация из 59 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 9,3% до 9,75% годовых. Ставка отсечения составила 9,65%, средневзвешенная — 9,58%.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Ранее ЦБ сообщил, что в условиях перехода к структурному профициту ликвидности в 2017 году планирует проводить по графику недельные депозитные аукционы, а в случае решения о проведении аукциона РЕПО уведомит отдельно.

В прошлом году по итогам 22 депозитных аукционов, проведенных за пять последних месяцев (первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016-го), банки разместили в ЦБ в общей сложности 6 трлн 166,2 млрд рублей.

Отметим, что из 20 депозитных аукционов 2017 года только на четырех объем предложения со стороны банков был меньше лимита, а на остальных интерес банков к краткосрочному размещению свободной рублевой ликвидности на депозитах в ЦБ был выше, чем запланировал регулятор. Рекордный с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016-го объем предложения со стороны банков был зафиксирован на недельном аукционе 14 марта этого года — 1 трлн 355,3 млрд рублей.



Примечательно также, что на сегодняшнем аукционе было зарегистрировано максимальное в «новой волне» депозитных аукционов число банков-участников.