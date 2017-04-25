Чистая прибыль Росгосстрах Банка в 2016 году составила 254 млн рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Операционные доходы финучреждения за отчетный период оказались на уровне 55,8 млрд рублей, в том числе чистые процентные доходы — 3,4 млрд рублей, чистые комиссионные — 1,7 млрд рублей.

Привлеченные средства клиентов Росгосстрах Банка (с учетом выпущенных долговых обязательств) превысили 116,7 млрд рублей (плюс 11,4% по сравнению с началом прошлого года), в том числе 60,8 млрд рублей составили депозиты физических лиц, 21,3 млрд рублей — депозиты юридических лиц.



Активы Росгосстрах Банка на начало года повысились до 133,1 млрд рублей. Кредитный портфель превысил 42,3 млрд рублей, в том числе 22,3 млрд составили займы населению, а 20 млрд рублей — кредиты юрлицам (с учетом МБК и РЕПО).

Собственные средства (капитал) банка продемонстрировали рост до 22,1 млрд рублей.