Чистая прибыль Росгосстрах Банка в 2016 году составила 254 млн рублей по РСБУ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Операционные доходы финучреждения за отчетный период оказались на уровне 55,8 млрд рублей, в том числе чистые процентные доходы — 3,4 млрд рублей, чистые комиссионные — 1,7 млрд рублей.

Привлеченные средства клиентов Росгосстрах Банка (с учетом выпущенных долговых обязательств) превысили 116,7 млрд рублей (плюс 11,4% по сравнению с началом прошлого года), в том числе 60,8 млрд рублей составили депозиты физических лиц, 21,3 млрд рублей — депозиты юридических лиц.

Активы Росгосстрах Банка на начало года повысились до 133,1 млрд рублей. Кредитный портфель превысил 42,3 млрд рублей, в том числе 22,3 млрд составили займы населению, а 20 млрд рублей — кредиты юрлицам (с учетом МБК и РЕПО).

Собственные средства (капитал) банка продемонстрировали рост до 22,1 млрд рублей.

Росгосстрах Банк
ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк») — крупный по размеру активов столичный банк. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, а также операции на денежном и долговом рынках. Крупнейшим источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц, формирующие почти половину пассивов.
Согласно раскрываемой информации, основным конечным бенефициаром банка выступает Сергей Хачатуров, контролирующий с партнерами (Алхас Сангулия и гражданка Кипра Марианна Карамалли) через различные юридические лица группы «Росгосстрах» 74,6% акций банка. В числе других акционеров банка Ирина Дюбкова (13,92%), гражданка Кипра Мария Димитриу (10,21%) и Лаура Андриясова (1,299%). Доля в 0,01% акций распределена между миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 155,62 млрд рублей (50-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,10 млрд, кредитный портфель — 32,10 млрд, обязательства перед населением — 68,91 млрд.