Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего работника банка, похитившего у клиентов деньги и акции на общую сумму свыше 185 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 41-летнего местного жителя Марата Шаяхметова. Ему инкриминируются мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что Шаяхметов, работая начальником группы продаж офиса банка ВТБ 24 в Тюмени, в период с июня 2007 года по ноябрь 2015-го совершал хищение денежных средств и акций клиентов банка. Он оформлял от имени законных собственников имущества без их ведома поручения на перевод денежных средств и ценных бумаг, которые в дальнейшем продавал на фондовом рынке.

С целью сокрытия преступления Шаяхметов выдавал клиентам фиктивные выписки о наличии на их счетах денег и акций. В случаях, когда собственники просили продать акции и выдать им деньги, банкир рассчитывался с ними за счет продажи акций, похищенных у других клиентов.

Всего в результате действий Шаяхметова 14 гражданам и одной организации был причинен материальный ущерб на общую сумму более 185 млн рублей.

Факт хищения выявился после получения в банке одним из потерпевших отчета об операциях с его ценными бумагами. Банк провел внутреннее расследование и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на имущество Шаяхметова.



Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

